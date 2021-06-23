Инцидент с эсминцем ВМС Великобритании сами британцы оценили по-разному. Кто-то заявил, что корабль должен был открыть ответный огонь, а некоторые сочли неоправданным нахождение военных в Чёрном море. Мнениями поделились читатели газеты Express.

"В следующий раз, когда российский флот будет проходить через Ла-Манш, мы сделаем то же самое с их кораблями", — предложил Chelseacity, а MountErebus поддержал его, заметив, что руководство судна должно было открыть ответный огонь.

Однако большинство пользователей задались вопросом, что же британский эсминец вообще делал в Чёрном море. Они отметили, что это выглядело провокацией, и уточнили, что для захода на чью-то территорию необходимо получить разрешение.

"Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Чёрном море?" — интересуется incendiary.