"Зачем беспокоить русского медведя?": Британцев возмутило присутствие их эсминца в Чёрном море
Пользователи отметили, что это выглядело как провокация, и напомнили, что для захода на чью-то территорию необходимо получить разрешение.
Фото © Royalnavy.mod.uk
Инцидент с эсминцем ВМС Великобритании сами британцы оценили по-разному. Кто-то заявил, что корабль должен был открыть ответный огонь, а некоторые сочли неоправданным нахождение военных в Чёрном море. Мнениями поделились читатели газеты Express.
"В следующий раз, когда российский флот будет проходить через Ла-Манш, мы сделаем то же самое с их кораблями", — предложил Chelseacity, а MountErebus поддержал его, заметив, что руководство судна должно было открыть ответный огонь.
Однако большинство пользователей задались вопросом, что же британский эсминец вообще делал в Чёрном море. Они отметили, что это выглядело провокацией, и уточнили, что для захода на чью-то территорию необходимо получить разрешение.
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"Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Чёрном море?" — интересуется incendiary.
"Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — пишет пользователь с ником Fred607.
Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.
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