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"Зачем беспокоить русского медведя?": Британцев возмутило присутствие их эсминца в Чёрном море

Пользователи отметили, что это выглядело как провокация, и напомнили, что для захода на чью-то территорию необходимо получить разрешение.

23 июня, 16:30
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Инцидент с эсминцем ВМС Великобритании сами британцы оценили по-разному. Кто-то заявил, что корабль должен был открыть ответный огонь, а некоторые сочли неоправданным нахождение военных в Чёрном море. Мнениями поделились читатели газеты Express.

"В следующий раз, когда российский флот будет проходить через Ла-Манш, мы сделаем то же самое с их кораблями", — предложил Chelseacity, а MountErebus поддержал его, заметив, что руководство судна должно было открыть ответный огонь.

Однако большинство пользователей задались вопросом, что же британский эсминец вообще делал в Чёрном море. Они отметили, что это выглядело провокацией, и уточнили, что для захода на чью-то территорию необходимо получить разрешение.

"Преднамеренно и не случайно": Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море сочли попыткой "вскрыть систему обороны" России

"Преднамеренно и не случайно": Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море сочли попыткой "вскрыть систему обороны" России

"Зачем Запад без надобности беспокоит русского медведя? Какие у нас интересы есть в Чёрном море?" — интересуется incendiary.

"Я не хочу, чтобы мои дети участвовали в чужой войне! Это не наша война!" — пишет пользователь с ником Fred607.

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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