Совфед одобрил закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Совет Федерации одобрил закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Теперь у граждан с задолженностью есть право сохранить часть своего ежемесячного дохода, сумма которого не ниже прожиточного минимума.

Для того чтобы сохранить часть своего дохода от списания, гражданину России необходимо подать соответствующее заявление в подразделение судебных приставов. После этого банку или другой кредитной организации будет запрещено списывать долг с указанной в постановлении суммы.