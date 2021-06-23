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Совфед одобрил закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги

Банки и другие кредитные организации не смогут списать часть денежных средств со счетов граждан.

23 июня, 16:41

Фото © Pixabay

Совет Федерации одобрил закон о защите минимального дохода россиян от списания за долги. Теперь у граждан с задолженностью есть право сохранить часть своего ежемесячного дохода, сумма которого не ниже прожиточного минимума.

Для того чтобы сохранить часть своего дохода от списания, гражданину России необходимо подать соответствующее заявление в подразделение судебных приставов. После этого банку или другой кредитной организации будет запрещено списывать долг с указанной в постановлении суммы.

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Напомним, ещё в марте президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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