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Топ-менеджера S7 задержали в Подмосковье при продаже должности пилота Airbus

Бадракова поймали с поличным при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. С ним сейчас работают правоохранители.

23 июня, 16:53
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<p>Фото © Getty Images / aviation-images.com / Universal Images Group</p>

Фото © Getty Images / aviation-images.com / Universal Images Group

В Подмосковье следователи при поддержке сотрудников ФСБ задержали лётного директора S7 Airlines Мансура Бадракова. Он пытался продать должность пилота новейшего российского лайнера Airbus A320neo, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Бадракова поймали с поличным при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. С задержанным ведутся следственные действия.

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"Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолётов Airbus A320neo в России", — сообщил источник агентства.

При этом в пресс-службе авиакомпании уточнили в беседе с Лайфом, что правоохранители задержали "двух сотрудников лётного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". Там заверили, что руководство S7 Airlines оказывает максимальное содействие следствию.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве поймали афериста, который подделал десятки тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он изготавливал их на дому в свободное от работы время и продавал по пять тысяч рублей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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