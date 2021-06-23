Топ-менеджера S7 задержали в Подмосковье при продаже должности пилота Airbus
Бадракова поймали с поличным при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. С ним сейчас работают правоохранители.
Фото © Getty Images / aviation-images.com / Universal Images Group
В Подмосковье следователи при поддержке сотрудников ФСБ задержали лётного директора S7 Airlines Мансура Бадракова. Он пытался продать должность пилота новейшего российского лайнера Airbus A320neo, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Бадракова поймали с поличным при получении взятки в 1,5 миллиона рублей. С задержанным ведутся следственные действия.
"Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолётов Airbus A320neo в России", — сообщил источник агентства.
При этом в пресс-службе авиакомпании уточнили в беседе с Лайфом, что правоохранители задержали "двух сотрудников лётного директората авиакомпании, которые подозреваются в коммерческом подкупе". Там заверили, что руководство S7 Airlines оказывает максимальное содействие следствию.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве поймали афериста, который подделал десятки тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он изготавливал их на дому в свободное от работы время и продавал по пять тысяч рублей.
Комментариев: 0