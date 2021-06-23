Россиянин вооружился разводным ключом и разбил машину бывшей жены. Видео © LIFE

Настоящая драма произошла между бывшими супругами в Кемеровской области. Там бывший муж вдребезги разбил разводным ключом лобовое стекло автомобиля экс-супруги.

Как рассказала Ирина, он ни с того ни с сего атаковал её иномарку прямо на дороге, запрыгнул на капот и начал наносить удары. На вопрос "Зачем?" мужчина заявил, что якобы ему показалось, что машину угнали, и таким образом Дмитрий якобы "спасал" совместно нажитое с бывшей женой имущество.

Она рассказала Лайфу, что в момент нападения нашлись неравнодушные прохожие, которые возмутились поведением мужчины и отпугнули его. Тем не менее он успел оставить на лобовом стекле иномарки внушительную вмятину. Ирина написала заявление в полицию. По её словам, Дмитрия уже штрафовали за нанесённые ей побои. Это подтвердила и подруга женщины.