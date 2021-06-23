"Чтоб ты сдох": Россиянин вооружился разводным ключом и разбил машину бывшей жены
По мнению женщины, атака на иномарку — это месть за расставание с ним. Ирина говорит, что раньше мужчина неоднократно поднимал на неё руку.
Россиянин вооружился разводным ключом и разбил машину бывшей жены. Видео © LIFE
Настоящая драма произошла между бывшими супругами в Кемеровской области. Там бывший муж вдребезги разбил разводным ключом лобовое стекло автомобиля экс-супруги.
Как рассказала Ирина, он ни с того ни с сего атаковал её иномарку прямо на дороге, запрыгнул на капот и начал наносить удары. На вопрос "Зачем?" мужчина заявил, что якобы ему показалось, что машину угнали, и таким образом Дмитрий якобы "спасал" совместно нажитое с бывшей женой имущество.
Она рассказала Лайфу, что в момент нападения нашлись неравнодушные прохожие, которые возмутились поведением мужчины и отпугнули его. Тем не менее он успел оставить на лобовом стекле иномарки внушительную вмятину. Ирина написала заявление в полицию. По её словам, Дмитрия уже штрафовали за нанесённые ей побои. Это подтвердила и подруга женщины.
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А ранее Лайф рассказывал жуткую историю, как муж умолял найти пропавшую жену, пока не выяснилось, что он убил её и прокрутил через мясорубку. Правоохранители две недели обыскивали многоэтажку, проверили 38 мусоровозов и просмотрели записи с камер длительностью шесть тысяч часов, прежде чем установили, что женщина не выходила из дома, и обнаружили её ДНК.
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