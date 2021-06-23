Петербуржец решил эффектно прыгнуть в реку с фаерами, но чуть не утонул. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге молодой человек решил устроить фаер-шоу с эффектным прыжком в воду, но в итоге чуть не утонул. Инцидент произошёл на Крестовском мосту Северной столицы.

Парень взял в руки два фаера (красный и синий), зажёг их и прыгнул в реку, придав себе ускорение с помощью установленного возле ограждения батута. Прыжок был действительно эффектным, но неудачным. Молодой человек вошёл в воду, что называется, плашмя. Удар был такой силы, что очевидцы сразу поняли — надо звать на помощь. На место подоспели спасатели, которые вызволили из воды тонущего и кричащего от боли парня. Пока о его состоянии ничего не известно.