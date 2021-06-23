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"Спину отбил, плыть не может": Петербуржец решил эффектно прыгнуть в реку с фаерами, но чуть не утонул

Травмированного парня вытащили из воды спасатели, вовремя подоспевшие на крики очевидцев.

23 июня, 17:00

Петербуржец решил эффектно прыгнуть в реку с фаерами, но чуть не утонул. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге молодой человек решил устроить фаер-шоу с эффектным прыжком в воду, но в итоге чуть не утонул. Инцидент произошёл на Крестовском мосту Северной столицы.

Парень взял в руки два фаера (красный и синий), зажёг их и прыгнул в реку, придав себе ускорение с помощью установленного возле ограждения батута. Прыжок был действительно эффектным, но неудачным. Молодой человек вошёл в воду, что называется, плашмя. Удар был такой силы, что очевидцы сразу поняли — надо звать на помощь. На место подоспели спасатели, которые вызволили из воды тонущего и кричащего от боли парня. Пока о его состоянии ничего не известно.

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Парень прыгнул в воду с 60 м и отделался вывихом, но на видео попало, как он чудом избежал смерти

Ранее Лайф сообщал, что в Астрахани подросток спрыгнул с недостроенного здания в реку, но приземлился прямо на бетон, после чего был госпитализирован.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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