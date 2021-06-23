Блогер Марьяна Ро, родившаяся на Сахалине, рассказала об отношении к родному Южно-Сахалинску и заметила, что, если бы остров принадлежал Японии, он был бы лучше, чем сейчас.

"Он красивый, когда лето. Когда заснеженная зима — красиво. А вообще так себе, захудалый городишко. Не знаю насчёт справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы всё исправили", — сказала Марьяна в интервью журналисту Дмитрию Гордону на ютуб-канале.