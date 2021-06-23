"Захудалый городишко": Родившаяся на Сахалине блогерша Марьяна Ро оскандалилась, предложив отдать остров Японии
При этом она заметила, что и летом, и зимой её родной город красив, но вот вспомнить какие-то запоминающиеся моменты из детства смогла с трудом.
Марьяна Ро. Фото © Instagram / maryanaro
Блогер Марьяна Ро, родившаяся на Сахалине, рассказала об отношении к родному Южно-Сахалинску и заметила, что, если бы остров принадлежал Японии, он был бы лучше, чем сейчас.
"Он красивый, когда лето. Когда заснеженная зима — красиво. А вообще так себе, захудалый городишко. Не знаю насчёт справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы всё исправили", — сказала Марьяна в интервью журналисту Дмитрию Гордону на ютуб-канале.
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Ранее Лайф сообщал, что мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру Варламову должность его заместителя по развитию городской среды. По мнению главы администрации, богатый опыт урбаниста в изучении городской среды, в том числе в ведущих странах мира, очень пригодится.
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