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"Захудалый городишко": Родившаяся на Сахалине блогерша Марьяна Ро оскандалилась, предложив отдать остров Японии

При этом она заметила, что и летом, и зимой её родной город красив, но вот вспомнить какие-то запоминающиеся моменты из детства смогла с трудом.

23 июня, 17:27
<p>Марьяна Ро. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CO-ebMKBmZJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maryanaro</a></p>

Марьяна Ро. Фото © Instagram / maryanaro

Блогер Марьяна Ро, родившаяся на Сахалине, рассказала об отношении к родному Южно-Сахалинску и заметила, что, если бы остров принадлежал Японии, он был бы лучше, чем сейчас.

"Он красивый, когда лето. Когда заснеженная зима — красиво. А вообще так себе, захудалый городишко. Не знаю насчёт справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы всё исправили", — сказала Марьяна в интервью журналисту Дмитрию Гордону на ютуб-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру Варламову должность его заместителя по развитию городской среды. По мнению главы администрации, богатый опыт урбаниста в изучении городской среды, в том числе в ведущих странах мира, очень пригодится.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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