"Без понятия, куда меня это приведёт": Блогер Руслан Усачев сообщил, что покидает Россию по политическим причинам
Парень вёл шоу о путешествиях и теперь, похоже, решил вывести их на новый уровень.
Скриншот © YouTube / Руслан Усачев
32-летний блогер Руслан Усачев сообщил на своём ютуб-канале о намерении покинуть Россию, несмотря на друзей, близких и родную культуру. Парень признался, что раньше серьёзно не задумывался о переезде, но теперь на это его подтолкнули политические причины.
Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придётся на них лицом лежать
Видео © YouTube / Руслан Усачев
Руслан отметил, что заранее не обдумал, куда именно собирается отправиться. И чтобы не совершить опрометчивый поступок, решил по месяцу пожить в разных странах, знакомясь с местной культурой.
С июля 2021 года я уезжаю из России и каждый месяц буду переезжать в новую страну. <...> Не буду врать, что я не переживаю, потому что это весьма радикальное для меня решение. Я без понятия, куда меня это приведёт
Фото © Instagram / usachevruslan
Руслан Усачев (настоящая фамилия Вихлянцев) — популярный блогер, ведущий и путешественник из Санкт-Петербурга, на ютуб-канал которого подписано 2,55 млн человек. Парень является автором ряда интернет-проектов, в том числе новостного шоу UsachevToday и тревел-шоу "Пора валить", а также одним из создателей фестиваля видеоблогеров "Видфест". Подробнее о биографии интернет-звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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