Моргенштерн заявил, что верен своей невесте, но девушка из его клипа раскрыла всем грязную правду

Популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что сейчас верен своей избраннице после всех сложностей, которые они пережили в отношениях. Более того, возлюбленная сделала парню предложение руки и сердца. Но кое-кто добавил ложку дёгтя в их веселье.