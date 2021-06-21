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Моргенштерн заявил, что верен своей невесте, но девушка из его клипа раскрыла всем грязную правду

Популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что сейчас верен своей избраннице после всех сложностей, которые они пережили в отношениях. Более того, возлюбленная сделала парню предложение руки и сердца. Но кое-кто добавил ложку дёгтя в их веселье.

21 июня, 15:39

Фото © Instagram / kkk.millk, morgen_shtern

Пользовательница с ником kkk.millk заявила в инстаграм-сториз, что рэпер не настолько честен, как хочет казаться. Девушка, которая снималась в клипе у Моргенштерна, намекнула, что музыкант так и не смог изменить свою любвеобильную натуру, пишет телеграм-канал Anton S Live. "Никто же не уговаривал меня поехать в отель на ночь и не целовал мне руки", "Какие мы моногамные, оказывается в интервью, а по факту", — иронизировала блондинка.

Фото © Instagram / kkk.millk

Фото © Instagram / kkk.millk

Речь шла об интервью Моргенштерна, которое появилось на ютуб-канале комика Данилы Поперечного. Там рэпер заявил, что теперь у них с его девушкой Диларой моногамные отношения. Он признался, что отказался от походов налево, после которых лишь ненавидел себя.

Были некоторые ситуации, из-за которых мы чуть не разбежались. <...> Я думал, нужно оно мне вообще или не нужно. А потом в итоге понял, что Дилара — это как транквилизатор мой. Когда я с ней, у меня пустая голова, я максимально отдыхаю, она моя зарядка. Я уверен, что никогда больше не смогу влюбиться так сильно. Эта женщина была со мной до того, как я стал Моргенштерном, и ко всем далее я буду относиться предвзято. Она мне нужна, мне нужны эти отношения. Я начал включать голову <...>

Моргенштерн

Фото © Instagram / kkk.millk

Также артист сообщил подписчикам в "Инстаграме" радостную новость. Парень рассказал, что возлюбленная, с которой они три года вместе, сделала ему предложение, "сломав все ожидания и стереотипы".

мальчик: делает предложение
мужчина: принимает его
да-да, девочки, завидуйте, выхожу за... жену 🤨большего счастья для женщины года и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене (<...> реально жене, получается) за то, что она перевернула реальность <...>

Моргенштерн

Фото © Instagram / morgen_shtern

Фото © Instagram / morgen_shtern

Однако, судя по словам рэпера, поменялся не только его взгляд на отношения, но и мировоззрение в целом. Так, Моргенштерн заявил, что его, "конченого эгоиста", изменила книга еврейского мудреца, благодаря которой он "осознал, что может сделать счастливыми людей вокруг и через это сделать счастливым себя".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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