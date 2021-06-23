Президент фонда "Холокост" Алла Гербер резко осудила российского актёра Егора Бероева, который пришёл на церемонию "ТЭФИ — Летопись Победы" с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста — и высказался против деления населения РФ по признаку вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.

"Я считаю, что это кощунство. Тема вакцин (кто привился вакциной, кто не привился, разнообразное отношение к этому) — это не есть разделение людей по национальному признаку, как это сделали фашисты", — отметила Гербер.

Она добавила, что в настоящее время пристегнуть жёлтую звезду в связи с вакцинацией или не вакцинацией от ковида — это издевательство над одной из самых страшных тем в истории человечества. Президент фонда "Холокост" также призвала не пользоваться образами, которые не имеют никакого отношения к ситуации.

"Да, мы разные. Мы хотим привиться, хотим не привиться. И это глупость, потому что, действительно, единственный выход из ситуации — это вакцинирование", — заметила Гербер.

По её мнению, прицепив жёлтую звезду, актёр Бероев "издевается над памятью тех шести миллионов, которые погибли с этой жёлтой звездой на груди".