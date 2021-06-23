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"Это кощунство": Президент фонда "Холокост" резко осудила актёра Бероева за жёлтую звезду

Ранее артист, надев отличительный знак евреев в период холокоста, высказался против деления населения РФ по признаку вакцинации от коронавируса. В связи с этим Алла Гербер призвала не пользоваться образами, которые не имеют никакого отношения к ситуации.

23 июня, 19:12
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Президент фонда "Холокост" Алла Гербер резко осудила российского актёра Егора Бероева, который пришёл на церемонию "ТЭФИ — Летопись Победы" с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста — и высказался против деления населения РФ по признаку вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.

"Я считаю, что это кощунство. Тема вакцин (кто привился вакциной, кто не привился, разнообразное отношение к этому) — это не есть разделение людей по национальному признаку, как это сделали фашисты", — отметила Гербер.

Она добавила, что в настоящее время пристегнуть жёлтую звезду в связи с вакцинацией или не вакцинацией от ковида — это издевательство над одной из самых страшных тем в истории человечества. Президент фонда "Холокост" также призвала не пользоваться образами, которые не имеют никакого отношения к ситуации.

Ресторан или фашизм: Почему актёр Егор Бероев приравнял жёлтую звезду к общепиту в день скорби, 22 июня

Ресторан или фашизм: Почему актёр Егор Бероев приравнял жёлтую звезду к общепиту в день скорби, 22 июня

"Да, мы разные. Мы хотим привиться, хотим не привиться. И это глупость, потому что, действительно, единственный выход из ситуации — это вакцинирование", — заметила Гербер.

По её мнению, прицепив жёлтую звезду, актёр Бероев "издевается над памятью тех шести миллионов, которые погибли с этой жёлтой звездой на груди".

Ранее Бероев на церемонии вручения премии "ТЭФИ — Летопись Победы" вышел на сцену в пиджаке с большой жёлтой звездой, похожей на ту, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста, и высказался в поддержку непривитых от коронавируса граждан. Он также заявил, что сам не вакцинировался от ковида.

Ранее опрос показал, как россияне относятся к обязательной вакцинации от коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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