"Это кощунство": Президент фонда "Холокост" резко осудила актёра Бероева за жёлтую звезду
Ранее артист, надев отличительный знак евреев в период холокоста, высказался против деления населения РФ по признаку вакцинации от коронавируса. В связи с этим Алла Гербер призвала не пользоваться образами, которые не имеют никакого отношения к ситуации.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Президент фонда "Холокост" Алла Гербер резко осудила российского актёра Егора Бероева, который пришёл на церемонию "ТЭФИ — Летопись Победы" с жёлтой звездой — отличительным знаком евреев в период холокоста — и высказался против деления населения РФ по признаку вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.
"Я считаю, что это кощунство. Тема вакцин (кто привился вакциной, кто не привился, разнообразное отношение к этому) — это не есть разделение людей по национальному признаку, как это сделали фашисты", — отметила Гербер.
Она добавила, что в настоящее время пристегнуть жёлтую звезду в связи с вакцинацией или не вакцинацией от ковида — это издевательство над одной из самых страшных тем в истории человечества. Президент фонда "Холокост" также призвала не пользоваться образами, которые не имеют никакого отношения к ситуации.
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"Да, мы разные. Мы хотим привиться, хотим не привиться. И это глупость, потому что, действительно, единственный выход из ситуации — это вакцинирование", — заметила Гербер.
По её мнению, прицепив жёлтую звезду, актёр Бероев "издевается над памятью тех шести миллионов, которые погибли с этой жёлтой звездой на груди".
Ранее Бероев на церемонии вручения премии "ТЭФИ — Летопись Победы" вышел на сцену в пиджаке с большой жёлтой звездой, похожей на ту, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста, и высказался в поддержку непривитых от коронавируса граждан. Он также заявил, что сам не вакцинировался от ковида.
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