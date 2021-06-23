"Я борюсь, всё нормально": Вдова Грачевского рассказала о последнем разговоре с режиссёром
Екатерина Белоцерковская призналась, что её супруг держался до последнего и просил не волноваться за него.
Фото © Instagram / belotserkovskaia_official
Смерть создателя "Ералаша" Бориса Грачевского серьёзно потрясла его молодую супругу Екатерину Белоцерковскую. Она до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" женщина вспомнила свой последний разговор с покойным супругом.
Белоцерковская отметила, что с Грачевским пропустила его момент заражения коронавирусом, но, как только они поняли, что ситуация достаточно тяжёлая, сразу отправили создателя "Ералаша" в больницу. Несмотря на все приложенные усилия врачей, Грачевский никак не мог поправиться, спустя некоторое время медики подключили его к аппарату ИВЛ, но сердце режиссёра не выдержало такой нагрузки. События этих дней врезались в память его супруги. По словам вдовы Грачевского, супруг держался до последнего и просил не волноваться за него.
"Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: "Я борюсь, всё нормально". Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: "Я тебя должен предупредить на всякий случай", — вспоминает Белоцерковская.
В ответ жена сказала Грачевскому следующие слова: "Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет".
"В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю", — призналась женщина.
Стоит отметить, что Кузей Грачевский ласково называл свою супругу. Только потом, перечитывая эти сообщения, вдова режиссёра поняла, что так муж прощался с ней, предчувствуя свою смерть.
"Потом он сделал видеозвонок, правда, через маску ничего не было слышно. Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ", — сказала Белоцерковская и добавила, что маленький сын Грачевского помнит отца и всегда улыбается, когда видит его фотографии.
Ранее Лайф писал, что Белоцерковская в день рождения Бориса Грачевского призналась покойному мужу в вечной любви. Екатерина никак не может поверить в то, что её супруга больше нет.
Добавим, что Борис Грачевский является основателем "Ералаша", он прошёл путь от токаря на заводе до создателя самого любимого зрителями детского киножурнала. Советский и российский сценарист и режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель многих кинематографических и государственных наград, в числе которых премия Правительства России, ордена Дружбы и Почёта. Подробнее о биографии Бориса Грачевского читайте на сайте uznayvse.ru.
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