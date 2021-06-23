Смерть создателя "Ералаша" Бориса Грачевского серьёзно потрясла его молодую супругу Екатерину Белоцерковскую. Она до сих пор не может прийти в себя после смерти мужа. В эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" женщина вспомнила свой последний разговор с покойным супругом.

Белоцерковская отметила, что с Грачевским пропустила его момент заражения коронавирусом, но, как только они поняли, что ситуация достаточно тяжёлая, сразу отправили создателя "Ералаша" в больницу. Несмотря на все приложенные усилия врачей, Грачевский никак не мог поправиться, спустя некоторое время медики подключили его к аппарату ИВЛ, но сердце режиссёра не выдержало такой нагрузки. События этих дней врезались в память его супруги. По словам вдовы Грачевского, супруг держался до последнего и просил не волноваться за него.

"Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: "Я борюсь, всё нормально". Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: "Я тебя должен предупредить на всякий случай", — вспоминает Белоцерковская.

В ответ жена сказала Грачевскому следующие слова: "Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет".

"В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю", — призналась женщина.

Стоит отметить, что Кузей Грачевский ласково называл свою супругу. Только потом, перечитывая эти сообщения, вдова режиссёра поняла, что так муж прощался с ней, предчувствуя свою смерть.

"Потом он сделал видеозвонок, правда, через маску ничего не было слышно. Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ", — сказала Белоцерковская и добавила, что маленький сын Грачевского помнит отца и всегда улыбается, когда видит его фотографии.

Ранее Лайф писал, что Белоцерковская в день рождения Бориса Грачевского призналась покойному мужу в вечной любви. Екатерина никак не может поверить в то, что её супруга больше нет.