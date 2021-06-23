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Есть две причины: Депутат Госдумы объяснил, чем бесплатное образование лучше платного

Народный избранник считает, что более качественное обучение достигается за счёт жёсткого отбора абитуриентов.

23 июня, 18:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Образование на бюджетной основе является более качественным, чем платное, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он выразил уверенность в необходимости расширять возможности бюджетного обучения и назвал причины, по которым бесплатное образование лучше.

"Причина первая — более жёсткий отбор абитуриентов. Причина вторая — когда был рубеж советского периода, многие из нас рассуждали так: "Если вузам будут платить за образование, то они будут чувствовать свою ответственность", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

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Депутат предложил выдавать многодетным семьям образовательные сертификаты

Ранее Лайф приводил слова ректора РАНХиГС Владимира Мау, который объяснил, как определиться с выбором вуза. По его словам, одна из задач университетов — дать фундаментальные знания, которые помогут человеку адаптироваться к различным вызовам жизни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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