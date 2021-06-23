Есть две причины: Депутат Госдумы объяснил, чем бесплатное образование лучше платного

Образование на бюджетной основе является более качественным, чем платное, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он выразил уверенность в необходимости расширять возможности бюджетного обучения и назвал причины, по которым бесплатное образование лучше.

"Причина первая — более жёсткий отбор абитуриентов. Причина вторая — когда был рубеж советского периода, многие из нас рассуждали так: "Если вузам будут платить за образование, то они будут чувствовать свою ответственность", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".