Есть две причины: Депутат Госдумы объяснил, чем бесплатное образование лучше платного

Народный избранник считает, что более качественное обучение достигается за счёт жёсткого отбора абитуриентов.

Образование на бюджетной основе является более качественным, чем платное, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он выразил уверенность в необходимости расширять возможности бюджетного обучения и назвал причины, по которым бесплатное образование лучше.

"Причина первая — более жёсткий отбор абитуриентов. Причина вторая — когда был рубеж советского периода, многие из нас рассуждали так: "Если вузам будут платить за образование, то они будут чувствовать свою ответственность", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".