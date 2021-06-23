Пентагон отказался комментировать инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Министерство обороны США переадресовало все вопросы о произошедшем своим британским коллегам.
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Пентагон отказался комментировать инцидент в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу. Министерство обороны США переадресовало все вопросы британским коллегам.
"Направляем вас к Соединённому Королевству с вопросами о его военных операциях", — приводит ТАСС заявление пресс-службы Пентагона.
Напомним, что после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, а российские военные, по их мнению, проводили учения в том же районе. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости.
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