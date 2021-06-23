Пентагон отказался комментировать инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Пентагон отказался комментировать инцидент в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу. Министерство обороны США переадресовало все вопросы британским коллегам.

"Направляем вас к Соединённому Королевству с вопросами о его военных операциях", — приводит ТАСС заявление пресс-службы Пентагона.