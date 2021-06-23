НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пентагон отказался комментировать инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

Министерство обороны США переадресовало все вопросы о произошедшем своим британским коллегам.

23 июня, 18:08

Фото © Pixabay

Пентагон отказался комментировать инцидент в Чёрном море, где сегодня днём эсминец Defender британских ВМС нарушил российскую границу. Министерство обороны США переадресовало все вопросы британским коллегам.

"Направляем вас к Соединённому Королевству с вопросами о его военных операциях", — приводит ТАСС заявление пресс-службы Пентагона.

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Напомним, что после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, а российские военные, по их мнению, проводили учения в том же районе. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

30 лет бесплодных усилий: Как США "вскрыли" российские С-400

21 июня, 21:40

Появилось видео "штурма" британского эсминца Defender украинскими военными в Чёрном море

сегодня в 19:13

В Госдуме сочли безупречными выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Чёрном море

сегодня в 17:47

"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"

сегодня в 19:29

Семью с двумя маленькими детьми на матрасе унесло ветром от берега, выжила только мать

сегодня в 19:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1