Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента РФ Владимира Путина 24–25 июня на саммит Евросоюза. Её решение также поддержал и французский лидер Эмманюэль Макрон, сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Берлин и Париж считают необходимым взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов, где их интересы пересекаются. Среди таковых названы космические программы, здравоохранение, борьба с международным терроризмом и защита экологии. По версии Financial Times, такое предложение Меркель и Макрона стало неожиданностью для некоторых европейских стран.