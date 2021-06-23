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Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

Берлин и Париж считают необходимым взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов, где их интересы пересекаются.

23 июня, 17:59
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Official_portrait_of_the_French_President_Emmanuel_Macron.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XV_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%C2%BB._%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angela_Merkel_2019_cropped.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента РФ Владимира Путина 24–25 июня на саммит Евросоюза. Её решение также поддержал и французский лидер Эмманюэль Макрон, сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Берлин и Париж считают необходимым взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов, где их интересы пересекаются. Среди таковых названы космические программы, здравоохранение, борьба с международным терроризмом и защита экологии. По версии Financial Times, такое предложение Меркель и Макрона стало неожиданностью для некоторых европейских стран.

Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Меркель — о встрече Путина и Байдена: Я приветствую, что такой разговор состоялся

Ранее сообщалось, что Меркель назвала Россию большим соседом и призвала ЕС к диалогу с ней. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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