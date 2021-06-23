Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС
Берлин и Париж считают необходимым взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов, где их интересы пересекаются.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента РФ Владимира Путина 24–25 июня на саммит Евросоюза. Её решение также поддержал и французский лидер Эмманюэль Макрон, сообщило издание Financial Times со ссылкой на информированный источник.
Берлин и Париж считают необходимым взаимодействовать с Москвой по ряду вопросов, где их интересы пересекаются. Среди таковых названы космические программы, здравоохранение, борьба с международным терроризмом и защита экологии. По версии Financial Times, такое предложение Меркель и Макрона стало неожиданностью для некоторых европейских стран.
Ранее сообщалось, что Меркель назвала Россию большим соседом и призвала ЕС к диалогу с ней. По её убеждению, если "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо", чтобы Евросоюз делал то же самое.
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