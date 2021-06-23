В Госдуме сочли безупречными выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Чёрном море

Действия российских военных в ходе инцидента с британским эсминцем Defender, который пересёк границу РФ в Чёрном море, были безупречными, считает депутат, член Комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов.

"Действия наших военных просто безупречны. Су-24М по курсу движения этого судна произвёл бомбометания, показав, что дальше уже работа будет вестись по цели. И то же самое сделал наш катер, произведя выстрелы в направлении движения эсминца. После чего он изменил курс и ушёл из наших вод", — заявил Богодухов телеканалу "360".