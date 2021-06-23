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В Госдуме сочли безупречными выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Чёрном море

Предупредительное бомбометание было абсолютно правильным, отметили в нижней палате парламента.

23 июня, 17:47
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Действия российских военных в ходе инцидента с британским эсминцем Defender, который пересёк границу РФ в Чёрном море, были безупречными, считает депутат, член Комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов.

"Действия наших военных просто безупречны. Су-24М по курсу движения этого судна произвёл бомбометания, показав, что дальше уже работа будет вестись по цели. И то же самое сделал наш катер, произведя выстрелы в направлении движения эсминца. После чего он изменил курс и ушёл из наших вод", — заявил Богодухов телеканалу "360".

По мнению парламентария, британский экипаж допустил грубую ошибку, зайдя в территориальные воды РФ. Он уверен, что на незаконные действия эсминца Великобритании последует реакция и со стороны МИД России.

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. В военном ведомстве РФ назвали действия британского эсминца грубым нарушением конвенции ООН. После инцидента военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ. Причём находившийся на борту британский журналист подтвердил, что эсминец целенаправленно зашёл в территориальные воды Крыма.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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