"Заказывает музыку": Бизнесмен Борис Зимин оплатил аренду для ФБК на 4,7 млн рублей
Необходимая сумма ежемесячно приходила от него на счета проекта перед днём оплаты.
Борис Зимин. Фото © Wikipedia / David Krikheli
Сын основателя фонда "Династия" Дмитрия Зимина Борис часто спонсировал ФБК* Алексея Навального и даже заплатил организации 4,7 миллиона рублей, чтобы они смогли рассчитаться за аренду подвала, где находился их офис. Об этом сообщает RT.
Так, за несколько дней до отправки очередного платежа для ТСЖ, бенефициарами которого являлись супруг политолога Екатерины Шульман Михаил и его мать, на счёт ФБК от Бориса Зимина поступила сумма, почти равная арендному платежу. Подобные переводы происходили ежемесячно в 2020 году. Существование арендного договора проекта Навального с ТСЖ подтвердил сам Михаил Шульман. По его словам, "официальный договор действительно был", однако "в настоящий момент расторгнут".
По мнению адвоката по экономическим делам Анатолия Вербицкого, действия Зимина похожи на целевое финансирование и могут означать, что он был в курсе о финансах и направлениях работы организации. Такая стратегия характерна для бенефициаров бизнеса, а подобные люди могут влиять и на руководство, уточнил юрист.
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"Если он этот фонд содержит, он "заказывает музыку", — сказал Вербицкий, предположив, что Зимин также мог быть источником или заказчиком некоторых расследований.
Напомним, 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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