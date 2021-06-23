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В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых от CoViD-19

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с пандемией, следующий розыгрыш пройдёт 30 июня, 7 и 14 июля.

23 июня, 18:07
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых граждан, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Розыгрыш состоялся в рамках акции "Вакцина рулит" в эфире телеканала "Москва 24".

Счастливчиков выявляли с помощью компьютерного выбора. Обладателями новых машин стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Организаторы розыгрыша свяжутся с ними и объяснят порядок получения приза.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта. Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с пандемией, следующий розыгрыш пройдёт 30 июня, 7 и 14 июля.

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Напомним, в Москве 14 июня стартовала специальная программа стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции для всех граждан старше 18 лет — до 11 июля включительно. Они смогут принять участие в еженедельном розыгрыше автомобилей. Участниками программы станут москвичи, получившие первый компонент вакцины от CoViD-19 с 14 июня по 11 июля. Так, в указанный период раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью около одного миллиона рублей.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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