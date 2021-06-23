В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых от CoViD-19

В Москве разыграли первые пять автомобилей среди привитых граждан, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 по 20 июня. Розыгрыш состоялся в рамках акции "Вакцина рулит" в эфире телеканала "Москва 24".

Счастливчиков выявляли с помощью компьютерного выбора. Обладателями новых машин стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна. Организаторы розыгрыша свяжутся с ними и объяснят порядок получения приза.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта. Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с пандемией, следующий розыгрыш пройдёт 30 июня, 7 и 14 июля.