НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Грызлов обвинил Украину в системных провокациях на линии соприкосновения в Донбассе

По его словам, на заседаниях контактной группы киевские переговорщики игнорируют любые предложения ДНР и ЛНР и держат в секрете своё видение политического урегулирования конфликта.

23 июня, 18:49
<p>Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Украина системно предпринимает провокации на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов.

"Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации Вооружённых сил Украины на линии разграничения", — сказал он на минских переговорах.

Среди перечисленных действий украинской стороны — обстрел 21 июня, в результате чего три человека погибли и один пострадал, а затем (в нарушение договорённостей) открытие огня по медицинскому эвакуационному автомобилю, при котором погиб один военнослужащий и четверо были ранены. Аналогичный инцидент случился 11 июня, за несколько дней до саммита в Женеве, когда украинские военнослужащие расстреляли пять человек на блокпосте Луганска, говорит полпред РФ.

В ДНР сообщили о гибели четырёх военных при обстрелах под Донецком

В ДНР сообщили о гибели четырёх военных при обстрелах под Донецком

По словам Грызлова, на заседании контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия, но попытались подписать документ о разминировании. Представители Донбасса выразили опасение, что это соглашение необходимо Киеву для возвращения войск в места постоянной дислокации до какого-либо политического урегулирования ситуации. Также Украина продолжает игнорировать любые предложения ДНР и ЛНР и держит в секрете своё видение политического урегулирования конфликта.

"Считаем, что поведение Киева "на земле" и в переговорном процессе способствует заведению ситуации в тупик и требует объективной и взвешенной оценки государств "нормандского формата" и остального международного сообщества, США", — добавил Грызлов.

США осознают невыполнение Минских соглашений Киевом, заявил Козак

США осознают невыполнение Минских соглашений Киевом, заявил Козак

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Украина не желает выполнять Минские соглашения. По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Семью с двумя маленькими детьми на матрасе унесло ветром от берега, выжила только мать

сегодня в 19:27

"Политика радикальных националистов": Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы

19 мая, 18:15

Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме

сегодня в 19:36

В Ленобласти ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

сегодня в 19:34

"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"

сегодня в 19:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1