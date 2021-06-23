Грызлов обвинил Украину в системных провокациях на линии соприкосновения в Донбассе

Украина системно предпринимает провокации на линии соприкосновения с Донбассом. Об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Незалежной Борис Грызлов.

"Представители Донбасса обратили внимание контактной группы на системные провокации Вооружённых сил Украины на линии разграничения", — сказал он на минских переговорах.

Среди перечисленных действий украинской стороны — обстрел 21 июня, в результате чего три человека погибли и один пострадал, а затем (в нарушение договорённостей) открытие огня по медицинскому эвакуационному автомобилю, при котором погиб один военнослужащий и четверо были ранены. Аналогичный инцидент случился 11 июня, за несколько дней до саммита в Женеве, когда украинские военнослужащие расстреляли пять человек на блокпосте Луганска, говорит полпред РФ.

По словам Грызлова, на заседании контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия, но попытались подписать документ о разминировании. Представители Донбасса выразили опасение, что это соглашение необходимо Киеву для возвращения войск в места постоянной дислокации до какого-либо политического урегулирования ситуации. Также Украина продолжает игнорировать любые предложения ДНР и ЛНР и держит в секрете своё видение политического урегулирования конфликта.

"Считаем, что поведение Киева "на земле" и в переговорном процессе способствует заведению ситуации в тупик и требует объективной и взвешенной оценки государств "нормандского формата" и остального международного сообщества, США", — добавил Грызлов.