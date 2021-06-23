Россияне стали чаще покупать товары для здоровья и снятия стресса на фоне пандемии

Спрос на товары для здоровья среди россиян в июне вырос почти в два раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза. Популярностью стали пользоваться и товары для снятия стресса, свидетельствуют данные аналитиков "AliExpress Россия". По мнению экспертов, это связано с усилением чувства тревоги и беспокойства за своё здоровье на фоне пандемии.

Согласно исследованию, которое находится в распоряжении Лайфа, среди медицинских товаров первое место занимают пульсоксиметры. Кроме того, большой популярностью у россиян пользуются различные антистрессы — массажёры, игольчатые коврики и ванны для ног. Активнее стали покупать тонометры и биохимические анализаторы глюкозы.

Аналитики отмечают рост спроса в июне на вакуумные банки для массажа — в 1,7 раза. За последние три недели вырос спрос и на средства для дома. Количество приобретённых очистителей воздуха и обеззараживающих устройств увеличилось в два раза. В среднем россияне тратят от пяти до девяти тысяч рублей на то, чтобы обезопасить свой дом.