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Россияне стали чаще покупать товары для здоровья и снятия стресса на фоне пандемии

Среди популярных устройств — оксиметры, термометры и тонометры. Для снижения тревожности покупались массажёры, игольчатые коврики и ванны для ног.

23 июня, 18:41
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Спрос на товары для здоровья среди россиян в июне вырос почти в два раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза. Популярностью стали пользоваться и товары для снятия стресса, свидетельствуют данные аналитиков "AliExpress Россия". По мнению экспертов, это связано с усилением чувства тревоги и беспокойства за своё здоровье на фоне пандемии.

Согласно исследованию, которое находится в распоряжении Лайфа, среди медицинских товаров первое место занимают пульсоксиметры. Кроме того, большой популярностью у россиян пользуются различные антистрессы — массажёры, игольчатые коврики и ванны для ног. Активнее стали покупать тонометры и биохимические анализаторы глюкозы.

При прочих равных выбирают русское: AliExpress проанализировал предпочтения жителей России

При прочих равных выбирают русское: AliExpress проанализировал предпочтения жителей России

Аналитики отмечают рост спроса в июне на вакуумные банки для массажа — в 1,7 раза. За последние три недели вырос спрос и на средства для дома. Количество приобретённых очистителей воздуха и обеззараживающих устройств увеличилось в два раза. В среднем россияне тратят от пяти до девяти тысяч рублей на то, чтобы обезопасить свой дом.

Ранее Лайф сообщал, что в компании "AliExpress Россия" заявили о намерении полностью локализовать службу клиентской поддержки. Для осуществления общения на русском языке там будет удвоен штат специалистов по работе с обращениями пользователей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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