Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это стало известно после результатов матчей в других группах.

Благодаря разгромной победе Испании над Словакией и виктории Швеции над Польшей команда Андрея Шевченко не опустится ниже четвёртого места в рейтинге команд, которые стали третьими в групповом этапе.