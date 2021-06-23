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Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро

Команда Андрея Шевченко сумела пробиться в решающую стадию после того, как заняла третье место в группе.

23 июня, 19:07
<p>Фото © Uaf.ua</p>

Фото © Uaf.ua

Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это стало известно после результатов матчей в других группах.

Благодаря разгромной победе Испании над Словакией и виктории Швеции над Польшей команда Андрея Шевченко не опустится ниже четвёртого места в рейтинге команд, которые стали третьими в групповом этапе.

Результат для Украины: Швеция и Испания обыграли Польшу и Словакию и вышли в плей-офф Евро-2020

Результат для Украины: Швеция и Испания обыграли Польшу и Словакию и вышли в плей-офф Евро-2020

В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Добавим, что в трёх матчах группового этапа подопечные Шевченко уступили в двух играх и в одной одержали победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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