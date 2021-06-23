Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Евро
Команда Андрея Шевченко сумела пробиться в решающую стадию после того, как заняла третье место в группе.
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Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это стало известно после результатов матчей в других группах.
Благодаря разгромной победе Испании над Словакией и виктории Швеции над Польшей команда Андрея Шевченко не опустится ниже четвёртого места в рейтинге команд, которые стали третьими в групповом этапе.
В 1/8 финала Украина сыграет со Швецией. Добавим, что в трёх матчах группового этапа подопечные Шевченко уступили в двух играх и в одной одержали победу.
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