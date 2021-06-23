Появилось видео "штурма" британского эсминца Defender украинскими военными в Чёрном море
Захват осуществлялся в ходе учений. В ролике утверждается, что члены НАТО будут "стоять плечом к плечу" с Незалежной.
Штурм британского эсминца Defender украинскими военными на учениях в Чёрном море. Видео © Facebook / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Украинские вооружённые силы провели совместную с Великобританией и США тренировку внезапного захвата британского эсминца Defender у берегов Одессы. Речь идёт о корабле, из-за которого российские военные сегодня открыли предупредительный огонь в Чёрном море.
"Украина не одна в борьбе за независимость. Сильная Украина — сильная Европа", — говорит закадровый голос в ролике.
В ролике представители Великобритании и США утверждают, что будут "стоять плечом к плечу с Украиной" и демонстрировать "поддержку суверенитету и территориальной неприкосновенности". По заявлению Минобороны Незалежной, там всегда готовы к проведению подобных совместных операций.
Напомним, сегодня, 23 июня, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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