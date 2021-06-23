Появилось видео "штурма" британского эсминца Defender украинскими военными в Чёрном море

Штурм британского эсминца Defender украинскими военными на учениях в Чёрном море. Видео © Facebook / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Украинские вооружённые силы провели совместную с Великобританией и США тренировку внезапного захвата британского эсминца Defender у берегов Одессы. Речь идёт о корабле, из-за которого российские военные сегодня открыли предупредительный огонь в Чёрном море.

"Украина не одна в борьбе за независимость. Сильная Украина — сильная Европа", — говорит закадровый голос в ролике.