Попова: Штамм "дельта" распространился почти в 90 странах
Глава Роспотребнадзора ранее заявляла о росте числа заражённых индийским вариантом коронавируса в РФ.
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Индийский штамм коронавируса "дельта" распространился уже почти в 90 странах мира. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
"По данным зарубежных специалистов, новый штамм "дельта" получил распространение почти в 90 странах", — сказала она.
Ранее Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых индийским штаммом ("дельта") в России. По словам главного санитарного врача страны, увеличение случаев заражения этой мутацией фиксируется в последние две недели. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь. А вот нового штамма "дельта плюс" пока в России нет.
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