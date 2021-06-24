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Патрушев: Россия никогда не будет использовать вакцину от ковида в политических целях

При этом Москва и дальше будет оказывать гуманитарную поддержку иностранным государствам и их гражданам, заметил он.

24 июня, 07:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия никогда не будет применять свою вакцину от коронавируса для достижения политических целей, в отличие от ряда стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", — сказал он.

При этом Патрушев подчеркнул, что РФ и дальше продолжит оказывать гуманитарную поддержку иностранным государствам вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния. Он назвал безусловным приоритетом для Москвы жизнь и здоровье человека — независимо от цвета его кожи, религиозных или политических взглядов.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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