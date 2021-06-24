Патрушев: Россия никогда не будет использовать вакцину от ковида в политических целях

Россия никогда не будет применять свою вакцину от коронавируса для достижения политических целей, в отличие от ряда стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", — сказал он.

При этом Патрушев подчеркнул, что РФ и дальше продолжит оказывать гуманитарную поддержку иностранным государствам вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния. Он назвал безусловным приоритетом для Москвы жизнь и здоровье человека — независимо от цвета его кожи, религиозных или политических взглядов.