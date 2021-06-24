Патрушев: Россия никогда не будет использовать вакцину от ковида в политических целях
При этом Москва и дальше будет оказывать гуманитарную поддержку иностранным государствам и их гражданам, заметил он.
Фото © Pexels
Россия никогда не будет применять свою вакцину от коронавируса для достижения политических целей, в отличие от ряда стран Запада. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.
"Россия никогда не будет использовать вакцину в политических целях, как это, к сожалению, делают отдельные западные страны", — сказал он.
При этом Патрушев подчеркнул, что РФ и дальше продолжит оказывать гуманитарную поддержку иностранным государствам вне зависимости от их географического положения, размеров или политического влияния. Он назвал безусловным приоритетом для Москвы жизнь и здоровье человека — независимо от цвета его кожи, религиозных или политических взглядов.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью упрёки в использовании "Спутника V" для политического давления. По словам российского президента, подобные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы, а делают их люди, далёкие от политики.
Лента новостей
МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами
сегодня в 07:32
"Перешёл все "красные линии" : Патрушев обвинил Запад в попытке подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии
сегодня в 07:21
В Совбезе рассказали, из каких стран совершались кибератаки на Россию в 2020 году
сегодня в 07:18
Комментариев: 0