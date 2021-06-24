"Перешёл все "красные линии" : Патрушев обвинил Запад в попытке подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии
Он отметил, что в планах некоторых стран было продвинуть на правящие позиции в этой республике собственных ставленников.
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Ряд стран Запада перешёл все "красные линии", пытаясь подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.
"В этой стране совсем недавно был сорван сценарий цветной революции, причём некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все "красные линии" в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", — заявил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал западных политиков обезумевшими и призвал с ними разобраться. Глава государства отметил, что жители республики никому не отдадут родную землю, независимость и суверенитет, выстоят "в любом случае".
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