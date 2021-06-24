Ряд стран Запада перешёл все "красные линии", пытаясь подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.

"В этой стране совсем недавно был сорван сценарий цветной революции, причём некоторые западные государства в буквальном смысле перешли все "красные линии" в попытке подорвать позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников", — заявил он.