В Совбезе рассказали, из каких стран совершались кибератаки на Россию в 2020 году
Отмечается, что они были направлены на дестабилизацию работы важнейших сфер жизни страны.
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Российские специалисты по кибербезопасности за прошлый год зафиксировали свыше 120 тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру страны. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на конференции по международной безопасности, которая проходит в Москве в эти дни.
"В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру", — сказал Патрушев.
По его словам, большая часть атак была зарегистрирована с территории США, Нидерландов и Германии. Патрушев добавил, что все они были направлены на дестабилизацию работы таких сфер страны, как госуправление, военно-промышленный комплекс, здравоохранение, транспорт, наука и образование.
Ранее Лайф сообщал, что в Польше опровергли масштабную кибератаку, в которой поспешили обвинить Россию.
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