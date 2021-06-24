В Нижнем Новгороде наградили победителей первого в России хакатона по искусственному интеллекту

В Нижнем Новгороде состоялся первый в России хакатон по искусственному интеллекту — форум для разработчиков, в ходе которого специалисты в области IT создают программные обеспечения. Церемония награждения победителей состоялась на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Организатором состязаний разработчиков выступило Министерство экономического развития РФ, оператором — АНО "Россия — страна возможностей". Всего в хакатоне приняли участие 218 человек, которые сформировали 26 команд. До финала из них дошли всего три, победили участники из столицы.

"Первое место в хакатоне заняла команда Showcase из Москвы. Команда-победитель разработала решение, оцени34вающее эффективность образовательных программ по сквозным технологиям на основе оценки соответствия программы рынку труда и пользы для обучающихся и работодателей", — сообщили организаторы.

Победителей из Москвы поздравил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В качестве приза им был вручен чек на 200 тысяч рублей.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы решения участников хакатона воплотились в жизнь. Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке того, что требуется нашей стране", — отметил зампред правительства.