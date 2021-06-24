В Перми подросток напал с ножом на школьника и убил его
Подозреваемый рассказал следователям, что совершил преступление на почве личной неприязни.
Фото © СУ СК по Пермскому краю
В Перми 17-летний подросток напал на малолетнего школьника с ножом. Мальчика с тяжёлыми ранениями отправили в больницу, где он скончался. Инцидент произошёл вечером в среду, 23 июня, на бульваре Гагарина.
"В ходе слаженной и оперативной работы в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступления на почве личной неприязни. Также было установлено, что потерпевшим является 13-летний житель Мотовилихинского района города Перми", — говорится на сайте регионального СУ СКР.
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего".
А ещё Лайф рассказывал, что в Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной верхней губы.
Комментариев: 0