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В Перми подросток напал с ножом на школьника и убил его

Подозреваемый рассказал следователям, что совершил преступление на почве личной неприязни.

24 июня, 06:28

Фото © СУ СК по Пермскому краю

В Перми 17-летний подросток напал на малолетнего школьника с ножом. Мальчика с тяжёлыми ранениями отправили в больницу, где он скончался. Инцидент произошёл вечером в среду, 23 июня, на бульваре Гагарина.

"В ходе слаженной и оперативной работы в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. Им является 17-летний местный житель, который сообщил следователю, что совершил преступления на почве личной неприязни. Также было установлено, что потерпевшим является 13-летний житель Мотовилихинского района города Перми", — говорится на сайте регионального СУ СКР.

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В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего".

А ещё Лайф рассказывал, что в Самаре парень избил 15-летнего подростка в лифте до перелома черепа за телефон. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом лицевого отдела черепа и ссадиной верхней губы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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