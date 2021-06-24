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В оперштабе заявили, что с антителами к коронавирусу вакцинироваться можно

Там уточнили, что пока не существует методики измерения уровня антител, при котором организм имеет надёжную защиту от болезни.

24 июня, 06:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Делать прививку от коронавирусной инфекции можно и с имеющимися в организме антителами. Об этом заявили в столичном оперштабе по контролю за эпидситуацией.

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится", — говорится в сообщении.

Россиянам объяснили, при каком уровне антител нужно прививаться от коронавируса

Россиянам объяснили, при каком уровне антител нужно прививаться от коронавируса

Там напомнили, что на сегодняшний день не существует единой методики измерения уровня антител, при котором у человека сформировывается крепкий иммунитет к коронавирусу. Также пока не представляется возможным узнать, насколько быстро и эффективно антитела в организме адаптируются к новым штаммам.

Вместе с тем в оперштабе подчеркнули, что сотрудники, отказавшиеся от обязательной вакцинации, будут отстранены от работы. Причём зарплата за этот период им начисляться не будет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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