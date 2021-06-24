В оперштабе заявили, что с антителами к коронавирусу вакцинироваться можно
Там уточнили, что пока не существует методики измерения уровня антител, при котором организм имеет надёжную защиту от болезни.
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Делать прививку от коронавирусной инфекции можно и с имеющимися в организме антителами. Об этом заявили в столичном оперштабе по контролю за эпидситуацией.
"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится", — говорится в сообщении.
Там напомнили, что на сегодняшний день не существует единой методики измерения уровня антител, при котором у человека сформировывается крепкий иммунитет к коронавирусу. Также пока не представляется возможным узнать, насколько быстро и эффективно антитела в организме адаптируются к новым штаммам.
Вместе с тем в оперштабе подчеркнули, что сотрудники, отказавшиеся от обязательной вакцинации, будут отстранены от работы. Причём зарплата за этот период им начисляться не будет.
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