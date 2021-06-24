Названы средства для восстановления работы печени без лекарств

Как восстановить печень без лекарств, объяснила диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

Медик отметила, что для этого органа особенно полезны морковный и тыквенный соки. В моркови, например, содержится много каратиноидов, которые сокращают разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма — стакан объёмом 250 миллилитров. Кроме того, полезен сок с содержанием свёклы.

"Свёкла — незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний", — рассказала эксперт в эфире телеканала "Москва 24".

Будаковская добавила, что свёкла омолаживает клетки печени, а также повышает её детоксикационные свойства. Свекольный сок лучше смешивать с другими соками, так как в чистом виде его пить сложно. Также полезной считается минеральная вода, насыщенная гидрокарбонатом кальция. Она уменьшает воспаления в печени, сокращает спазм желчного пузыря, а также нормализует отток желчи, улучшает пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени. Для здоровых людей нормой в день считается стакан минеральной воды, выпитый до принятия пищи, а при нарушениях работы органа можно выпивать до трёх стаканов в день.