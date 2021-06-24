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Названы средства для восстановления работы печени без лекарств

Но при этом не стоит забывать, что всему есть определённая мера.

24 июня, 05:00

Фото © Pixabay

Как восстановить печень без лекарств, объяснила диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская.

Медик отметила, что для этого органа особенно полезны морковный и тыквенный соки. В моркови, например, содержится много каратиноидов, которые сокращают разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма — стакан объёмом 250 миллилитров. Кроме того, полезен сок с содержанием свёклы.

"Свёкла — незаменимый продукт в рационе, поскольку в ней содержится вещество, препятствующее развитию раковых заболеваний", рассказала эксперт в эфире телеканала "Москва 24".

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Будаковская добавила, что свёкла омолаживает клетки печени, а также повышает её детоксикационные свойства. Свекольный сок лучше смешивать с другими соками, так как в чистом виде его пить сложно. Также полезной считается минеральная вода, насыщенная гидрокарбонатом кальция. Она уменьшает воспаления в печени, сокращает спазм желчного пузыря, а также нормализует отток желчи, улучшает пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени. Для здоровых людей нормой в день считается стакан минеральной воды, выпитый до принятия пищи, а при нарушениях работы органа можно выпивать до трёх стаканов в день.

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Диетолог напомнила и о кофе, который запускает выделение ферментов печени, влияющих на метаболизм. Но нужно употреблять не растворимый, а натуральный напиток. Такой кофе можно пить с молоком жирностью не более 2,5%. Молоко также можно пить отдельно для улучшения работы печени, но только с низким процентом жирности, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Ирина Бережная объяснила, почему соль — не только "белая смерть".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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