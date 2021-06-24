США захотели научить молодёжь "демократическим ценностям" НАТО

США планируют заняться информированием молодёжи о деятельности НАТО в вопросах "обеспечения безопасности и продвижения демократических ценностей". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст гранта, опубликованного миссией Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе.

В документе говорится, что "новые поколения" сильно обеспокоены из-за всё более усложняющейся обстановки безопасности в мире. Вашингтон считает, что понимание молодёжью действующих механизмов НАТО имеет главное значение для "укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны".

Американская сторона приглашает желающих проинформировать молодёжь о "продвижении демократических ценностей" поучаствовать в проекте и отмечает, что в работу подрядчиков может войти создание цифрового контента, разработка методичек, съёмки коротких видео и проведение дебатов. При этом США подчёркивают, что важно использовать "новые и креативные подходы" к обучению молодёжи.

Максимальный размер гранта составляет 100 тысяч долларов. Всего их два.