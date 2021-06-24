США захотели научить молодёжь "демократическим ценностям" НАТО
На эти цели Вашингтон выделяет два гранта по 100 тысяч долларов каждый.
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США планируют заняться информированием молодёжи о деятельности НАТО в вопросах "обеспечения безопасности и продвижения демократических ценностей". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст гранта, опубликованного миссией Соединённых Штатов при Североатлантическом альянсе.
В документе говорится, что "новые поколения" сильно обеспокоены из-за всё более усложняющейся обстановки безопасности в мире. Вашингтон считает, что понимание молодёжью действующих механизмов НАТО имеет главное значение для "укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны".
Американская сторона приглашает желающих проинформировать молодёжь о "продвижении демократических ценностей" поучаствовать в проекте и отмечает, что в работу подрядчиков может войти создание цифрового контента, разработка методичек, съёмки коротких видео и проведение дебатов. При этом США подчёркивают, что важно использовать "новые и креативные подходы" к обучению молодёжи.
Максимальный размер гранта составляет 100 тысяч долларов. Всего их два.
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