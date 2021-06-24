Стратегический диалог между Россией и США — "плохой знак" для Украины, об этом в своей статье для издания "Главред" заявил украинский политолог, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Бывший парламентарий напомнил о подготовке Вашингтоном проведения стратегического диалога с Москвой, который также коснётся и Украины. Однако дополнительных комментариев американская сторона не давала, поэтому такое заявление вызывает недопонимание.

По мнению Черновола, стратегический диалог подразумевает договорённости, отвечающие интересам обеих сторон, но к этому не могут прийти страны, "занимающие диаметрально противоположные позиции". В данном случае можно говорить о компромиссе, которого достигли Россия и США, а Украина здесь "выглядит средством размена".

"В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров", — пояснил политолог.