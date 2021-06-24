В Крыму призвали включить Британию в список недружественных стран после инцидента с эсминцем
По мнению вице-премьера региона, Лондону уготована особая роль в антироссийской агрессивной коалиции стран, которую Украина планирует собрать на так называемой "Крымской платформе", и первым пунктом этой провокации является свобода передвижения судов НАТО в Чёрном море.
Фото © Flickr / Hugh Llewelyn
Великобританию необходимо включить в список недружественных России стран после инцидента с эсминцем в Чёрном море. Об этом заявил вице-премьер Крыма, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.
"Великобритания уже давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение", — приводит слова Мурадова РИА "Новости".
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По мнению политика, Лондону уготована особая роль в антироссийской агрессивной коалиции стран, которую Украина планирует собрать на так называемой "Крымской платформе", и первым пунктом этой провокации является свобода передвижения судов НАТО в Чёрном море.
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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
Как сообщал Лайф, в середине мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.
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