Великобританию необходимо включить в список недружественных России стран после инцидента с эсминцем в Чёрном море. Об этом заявил вице-премьер Крыма, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов.

"Великобритания уже давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение", — приводит слова Мурадова РИА "Новости".

По мнению политика, Лондону уготована особая роль в антироссийской агрессивной коалиции стран, которую Украина планирует собрать на так называемой "Крымской платформе", и первым пунктом этой провокации является свобода передвижения судов НАТО в Чёрном море.