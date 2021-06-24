Биолог рассказал, есть ли связь между жарой и мутацией коронавируса
По словам специалиста, заразившимся ковидом в такую погоду тяжело, особенно тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Гришкин Денис
Есть ли связь между аномальной жарой и появлением в России индийского штамма коронавируса, рассказал в беседе с радио Sputnik профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.
По словам биолога, перепады температуры не влияют ни на мутацию вируса, ни на его распространение. В этом случае могут сработать только социальные факторы: например, в жару люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, соответственно, вирус меньше распространяется.
"Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций", — уточнил эксперт.
Никитин отметил, что жара может сказаться на состоянии здоровья уже заразившихся коронавирусной инфекцией. Особенно тяжело переносить болезнь будут те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, потому что "для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце", подытожил биолог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "индийский" коронавирус-мутант проник в Москву ещё в апреле. Градоначальник отметил, что в ближайшее время ситуация с CoViD-19 в городе будет оставаться сложной.
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