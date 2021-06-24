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ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от коронавируса

В организации уточнили, что испытания вакцин на детях продолжаются и, когда появятся новые данные или этого потребует эпидемиологическая ситуация, рекомендации будут обновлены.

24 июня, 01:44
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом свидетельствуют новые рекомендации ВОЗ.

Там отмечается, что несовершеннолетние в основном переносят CoViD-19 легче, чем взрослые, и, если они не входят в группу риска, "их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медработников".

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Вирусолог заявил о необходимости вакцинации детей от коронавируса

Также ВОЗ со ссылкой на выводы Стратегической консультативной группы своих экспертов рекомендует прививать детей от 12 до 15 лет из группы высокого риска препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. При этом в организации уточнили, что испытания вакцин на детях продолжаются и, когда появятся новые данные или этого потребует эпидемиологическая ситуация, рекомендации будут обновлены.

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Ранее стало известно, что исследования российской вакцины "Спутник V" среди подростков 12–17 лет начнутся в июле в Москве. Испытания будут проходить в три фазы по уже отработанной технологии. Первые две из них будут проводиться на базе Морозовской детской больницы и детской больницы им. Башляевой, а заключительная — в поликлиниках столицы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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