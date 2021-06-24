ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Об этом свидетельствуют новые рекомендации ВОЗ.

Там отмечается, что несовершеннолетние в основном переносят CoViD-19 легче, чем взрослые, и, если они не входят в группу риска, "их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медработников".

Также ВОЗ со ссылкой на выводы Стратегической консультативной группы своих экспертов рекомендует прививать детей от 12 до 15 лет из группы высокого риска препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. При этом в организации уточнили, что испытания вакцин на детях продолжаются и, когда появятся новые данные или этого потребует эпидемиологическая ситуация, рекомендации будут обновлены.