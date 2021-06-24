НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти Израиля передумали открывать границу для привитых туристов

Решение принято для защиты граждан от "бушующего в мире" индийского дельта-штамма коронавируса, отметил премьер страны.

23 июня, 23:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Израиля перенесли открытие границ для привитых от коронавируса туристов на месяц. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Нафтали Бенета.

Ранее планировалось, что вакцинированные смогут попасть на территорию Израиля с 1 июля, теперь дата сместилась на 1 августа. Отмечается, что это решение принято для защиты граждан от "бушующего в мире" индийского дельта-штамма, который в ВОЗ назвали более заразным вариантом ковида.

В Ростуризме рассказали, кого отправят по путёвкам в Турцию в первую очередь

В Ростуризме рассказали, кого отправят по путёвкам в Турцию в первую очередь

"Наша главная цель сейчас состоит в том, чтобы защитить граждан от штамма "дельта", который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно быстрее, чтобы не заплатить более высокую цену в будущем", — отметил Бенет.

Стоит отметить, что групповых туров изменения не коснутся.

В АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения

В АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала президенту страны Владимиру Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Израиль с 1 июля откроет границы для привитых от ковида туристов

20 июня, 16:34

Проценко: В реанимации больницы в Коммунарке нет ни одного привитого от ковида

вчера в 22:12

"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

вчера в 23:57

"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

вчера в 23:21

Афера века: Двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов

вчера в 23:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1