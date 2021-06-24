Власти Израиля передумали открывать границу для привитых туристов
Решение принято для защиты граждан от "бушующего в мире" индийского дельта-штамма коронавируса, отметил премьер страны.
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Власти Израиля перенесли открытие границ для привитых от коронавируса туристов на месяц. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Нафтали Бенета.
Ранее планировалось, что вакцинированные смогут попасть на территорию Израиля с 1 июля, теперь дата сместилась на 1 августа. Отмечается, что это решение принято для защиты граждан от "бушующего в мире" индийского дельта-штамма, который в ВОЗ назвали более заразным вариантом ковида.
"Наша главная цель сейчас состоит в том, чтобы защитить граждан от штамма "дельта", который бушует в мире. Поэтому мы решили действовать как можно быстрее, чтобы не заплатить более высокую цену в будущем", — отметил Бенет.
Стоит отметить, что групповых туров изменения не коснутся.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала президенту страны Владимиру Путину, обязаны ли принимающие россиян на отдых страны лечить их при ковиде.
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