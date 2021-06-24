"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Очередная истерика Киева вряд ли изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть Незалежную в своих рядах, отметил политик.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинских властей на инцидент в Чёрном море, связанный с британским эсминцем, нарушившим российскую границу.
Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем российскую "агрессию" и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО, а председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал инцидент основанием для Киева немедленно потребовать от альянса предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ).
"Украина суетится, дёргается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор также задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали ПДЧ.
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"Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть её в своих рядах", — подчеркнул он.
Напомним, 23 июня, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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