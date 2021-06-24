Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинских властей на инцидент в Чёрном море, связанный с британским эсминцем, нарушившим российскую границу.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба увидел в произошедшем российскую "агрессию" и призвал к качественно новому уровню взаимодействия Киева и НАТО, а председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал инцидент основанием для Киева немедленно потребовать от альянса предоставления Плана действий в отношении членства (ПДЧ).

"Украина суетится, дёргается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор также задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали ПДЧ.