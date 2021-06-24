НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем

Глава республики отметил, что Вооружённые силы и ФСБ РФ готовы к выполнению поставленных задач.

23 июня, 23:02
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/aksenovrk?z=photo535871340_457253391/photos535871340" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Аксёнов</a></p>

Фото © VK / Сергей Аксёнов

Крым является неприступной крепостью — это доказал инцидент с британским эсминцем, который днём 23 июня нарушил границы и зашёл в территориальные воды России, однако был вынужден повернуть благодаря действиям Черноморского флота и Пограничной службы РФ. Таким мнением по этому поводу поделился глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Посол РФ оценил возможные ответные действия Лондона на инцидент с эсминцем в Чёрном море

Посол РФ оценил возможные ответные действия Лондона на инцидент с эсминцем в Чёрном море

"Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся. Понимаем, что Вооружённые силы и ФСБ России по Республике Крым — все готовы выполнить поставленные задачи", — прокомментировал Аксёнов в беседе с ТАСС.

В Госдуме сочли безупречными выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Чёрном море

В Госдуме сочли безупречными выстрелы российских военных в сторону британского эсминца в Чёрном море

Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

вчера в 23:21

"Это был осознанный ход": Британский журналист с борта эсминца подтвердил, что корабль зашёл в воды Крыма

вчера в 16:01

В МИД РФ заявили, что России и США пора начать ездить "в гости" друг к другу

вчера в 20:25

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней

сегодня в 00:11

"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

вчера в 23:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1