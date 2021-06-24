Крым является неприступной крепостью — это доказал инцидент с британским эсминцем, который днём 23 июня нарушил границы и зашёл в территориальные воды России, однако был вынужден повернуть благодаря действиям Черноморского флота и Пограничной службы РФ. Таким мнением по этому поводу поделился глава Республики Крым Сергей Аксёнов.