"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем
Глава республики отметил, что Вооружённые силы и ФСБ РФ готовы к выполнению поставленных задач.
Фото © VK / Сергей Аксёнов
Крым является неприступной крепостью — это доказал инцидент с британским эсминцем, который днём 23 июня нарушил границы и зашёл в территориальные воды России, однако был вынужден повернуть благодаря действиям Черноморского флота и Пограничной службы РФ. Таким мнением по этому поводу поделился глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
"Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся. Понимаем, что Вооружённые силы и ФСБ России по Республике Крым — все готовы выполнить поставленные задачи", — прокомментировал Аксёнов в беседе с ТАСС.
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Напомним, 23 июня после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Лайф публиковал видео инцидента. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
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