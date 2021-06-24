В США заявили, что "хакеры из России" не поражают компьютеры с русским языком
"Некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды", отметили в Пентагоне.
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В американском Пентагоне утверждают, что действующие в России хакеры якобы разработали программное обеспечение, которое позволяет избегать заражения компьютеров, на которых русский язык был установлен по умолчанию. Как сообщила первый зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг, иногда линия между государствами и преступными игроками размыта.
"Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере, — сказала она на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Штатов.
По словам Оянг, противники Вашингтона "создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования, пока те избегают атак против бизнеса и правительственных систем принимающей страны".
"Иногда доказательство находится в коде вируса-вымогателя, поскольку действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы не заражать компьютеры, на которых русский язык установлен по умолчанию", — подчеркнула представитель Пентагона.
Оянг добавила, что Штаты призывают ответственные страны "принять меры в отношении преступников, осуществляющих связанную с вымогательством деятельность с их территории".
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.
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