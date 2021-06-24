В США заявили, что "хакеры из России" не поражают компьютеры с русским языком

В американском Пентагоне утверждают, что действующие в России хакеры якобы разработали программное обеспечение, которое позволяет избегать заражения компьютеров, на которых русский язык был установлен по умолчанию. Как сообщила первый зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг, иногда линия между государствами и преступными игроками размыта.

"Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере, — сказала она на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Штатов.

По словам Оянг, противники Вашингтона "создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования, пока те избегают атак против бизнеса и правительственных систем принимающей страны".

"Иногда доказательство находится в коде вируса-вымогателя, поскольку действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы не заражать компьютеры, на которых русский язык установлен по умолчанию", — подчеркнула представитель Пентагона.

Оянг добавила, что Штаты призывают ответственные страны "принять меры в отношении преступников, осуществляющих связанную с вымогательством деятельность с их территории".