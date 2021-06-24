НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США заявили, что "хакеры из России" не поражают компьютеры с русским языком

"Некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды", отметили в Пентагоне.

23 июня, 22:44

Фото © Pixabay

В американском Пентагоне утверждают, что действующие в России хакеры якобы разработали программное обеспечение, которое позволяет избегать заражения компьютеров, на которых русский язык был установлен по умолчанию. Как сообщила первый зампомощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг, иногда линия между государствами и преступными игроками размыта.

"Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере, — сказала она на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Штатов.

CША объявили список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак

CША объявили список из 16 "неприемлемых" секторов для кибератак

По словам Оянг, противники Вашингтона "создают благоприятную среду для группировок, занимающихся вымогательством, позволяя им действовать внутри своих границ и укрывая от преследования, пока те избегают атак против бизнеса и правительственных систем принимающей страны".

"Иногда доказательство находится в коде вируса-вымогателя, поскольку действующие в России группировки разрабатывают вредоносное программное обеспечение так, чтобы не заражать компьютеры, на которых русский язык установлен по умолчанию", — подчеркнула представитель Пентагона.

Оянг добавила, что Штаты призывают ответственные страны "принять меры в отношении преступников, осуществляющих связанную с вымогательством деятельность с их территории".

ФСБ России планирует совместно с США выявлять хакеров-вымогателей

ФСБ России планирует совместно с США выявлять хакеров-вымогателей

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, Россия предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, а сама ответов не получает. Также президент, ссылаясь на американские источники, заявил, что наибольшее количество хакерских атак в мире совершается именно из США.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Они говорили, мы убьём тебя": Умерший в испанской тюрьме основатель компании McAfee оставил сообщения на случай смерти

вчера в 23:57

"Суетится и дёргается": Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Чёрном море

вчера в 23:21

Власти Израиля передумали открывать границу для привитых туристов

вчера в 23:44

Афера века: Двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов

вчера в 23:18

"Рубежи России на замке": Аксёнов назвал Крым неприступной крепостью после инцидента с британским эсминцем

вчера в 23:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1