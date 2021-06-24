Жителям центральной части России пообещали спасительный спад жары

В четверг температура на северо-западе европейской части России начнёт снижаться, в центре региона небольшой спад ожидается в воскресенье. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет облачная погода, и понижение температуры начнётся с четверга. Температурный фон будет 26–30 градусов, сразу понижение на 7–8 градусов. К пятнице же — более облачная погода и осадки", — отметил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Синоптик добавил, что на северо-западе европейской части РФ уже заметен сдвиг антициклона, а вот в центре он смещается медленнее.

"До конца недели такая высокая температура — 34–36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь", — спрогнозировал Вильфанд.

Тем не менее в воскресенье ожидается около 32–33 градусов, а не 34–36, как в последние дни, обнадёжил метеоролог.