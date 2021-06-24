Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме

Основатель компании McAfee Джон Макафи, тело которого нашли в испанской тюрьме, покончил с собой. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Как пишет издание, ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Согласно обвинению, бизнесмен не платил налоги с доходов от криптовалют, консультаций, публичных выступлений, а также с продажи прав на создание фильма о его судьбе. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Штатам, то он "почти точно проведёт конец жизни в тюрьме".

По данным газеты, тело бизнесмена обнаружили в его камере в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Медики пытались его реанимировать, однако это не удалось.

В середине июня Макафи в Конституционном суде Испании опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".