Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме
Ранее суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где он объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Сам Макафи называл все обвинения политическими.
Джон Макафи. Фото © Facebook / John Mcafee
Основатель компании McAfee Джон Макафи, тело которого нашли в испанской тюрьме, покончил с собой. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.
Как пишет издание, ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Согласно обвинению, бизнесмен не платил налоги с доходов от криптовалют, консультаций, публичных выступлений, а также с продажи прав на создание фильма о его судьбе. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Штатам, то он "почти точно проведёт конец жизни в тюрьме".
По данным газеты, тело бизнесмена обнаружили в его камере в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Медики пытались его реанимировать, однако это не удалось.
В середине июня Макафи в Конституционном суде Испании опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".
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