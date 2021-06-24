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Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме

Ранее суд Испании одобрил экстрадицию бизнесмена в США, где он объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Сам Макафи называл все обвинения политическими.

23 июня, 21:56
<p>Джон Макафи. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284774983019479&set=pb.100044609371538.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">John Mcafee</a></p>

Джон Макафи. Фото © Facebook / John Mcafee

Основатель компании McAfee Джон Макафи, тело которого нашли в испанской тюрьме, покончил с собой. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Как пишет издание, ранее Национальный суд Испании одобрил экстрадицию Макафи в США, где он был объявлен в международный розыск по делу о неуплате налогов. Согласно обвинению, бизнесмен не платил налоги с доходов от криптовалют, консультаций, публичных выступлений, а также с продажи прав на создание фильма о его судьбе. Выступая на слушаниях, 75-летний Макафи заявил, что если его выдадут Штатам, то он "почти точно проведёт конец жизни в тюрьме".

Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме

Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме

По данным газеты, тело бизнесмена обнаружили в его камере в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония). Медики пытались его реанимировать, однако это не удалось.

В середине июня Макафи в Конституционном суде Испании опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их "политическом характере".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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