В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда
Священнослужителей немедленно доставили в больницу. Также пострадал один полицейский.
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В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов во время церковного суда. Инцидент произошёл в монастыре Петраки в Афинах, где заседает Синод Элладской православной церкви. Об этом сообщает АМНА.
В результате происшествия митрополитов немедленно доставили в больницу с небольшими ожогами. Также пострадал один полицейский, который бросился на помощь священнослужителям. Уточняется, что его тоже госпитализировали.
Добавим, что напавший был священником из епархии Верии, его лишили сана за проступки после рассмотрения дела синодальным судом. Сейчас бывший священнослужитель арестован. По информации источников агентства в правоохранительных органах, о мотивах своего поступка он ничего не сказал.
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Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис связался с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и выразил глубочайшие соболезнования по поводу случившегося, а также пообещал оказать всю необходимую медицинскую помощь для скорейшего выздоровления пострадавших.
Ранее сообщалось, что 24-летний рэпер Face (Иван Дрёмин) признался, что хотел стать священником.
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