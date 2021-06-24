Минобороны: В Сирии боевики привезли в Идлиб цистерну отравляющих веществ

Боевики террористической группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* готовят инсценировку химической атаки в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным источников, террористы доставили в населённый пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды", — уточнил Кулить.

По словам заместителя руководителя центра, террористы во взаимодействии с представителями "псевдогуманитарной" организации "Белые каски" планируют инсценировать химическую атаку, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.

Ранее при атаке на больницу в Сирии погибло более десяти человек. Ещё несколько десятков получили различные травмы. По предварительным данным, это стало результатом ракетного удара.