Минобороны: В Сирии боевики привезли в Идлиб цистерну отравляющих веществ
Боевики готовят провокации с химоружием, чтобы дискредитировать сирийское правительство, отметили в российском ведомстве.
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Боевики террористической группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* готовят инсценировку химической атаки в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"По данным источников, террористы доставили в населённый пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом, которым планируют начинить реактивные снаряды", — уточнил Кулить.
По словам заместителя руководителя центра, террористы во взаимодействии с представителями "псевдогуманитарной" организации "Белые каски" планируют инсценировать химическую атаку, чтобы в дальнейшем обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения.
Ранее при атаке на больницу в Сирии погибло более десяти человек. Ещё несколько десятков получили различные травмы. По предварительным данным, это стало результатом ракетного удара.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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