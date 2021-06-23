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Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга

В комитете по энергетике Северной столицы уточнили, что без электроэнергии осталось 265 жилых домов города.

23 июня, 20:58

Фото © LIFE

Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Причиной пожара на электроподстанции "Ручьи", которая находится в Ленинградской области на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ, стала разгерметизация трансформатора. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

"Причина пожара: разгерметизация трансформатора", — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.

Север Петербурга остался без электричества из-за пожара на подстанции

Север Петербурга остался без электричества из-за пожара на подстанции

В Комитете по энергетике Санкт-Петербурга уточнили, что из-за пожара обесточено 265 жилых домов города.

"В настоящий момент обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах", — приводит сообщение комитета ТАСС.

Ранее сообщалось о пожаре на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, в результате которого оказалось нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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