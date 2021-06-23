Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга
В комитете по энергетике Северной столицы уточнили, что без электроэнергии осталось 265 жилых домов города.
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Причиной пожара на электроподстанции "Ручьи", которая находится в Ленинградской области на территории промзоны, прилегающей к Северной ТЭЦ, стала разгерметизация трансформатора. Об этом сообщили в пресс-службе региона.
"Причина пожара: разгерметизация трансформатора", — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.
В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет.
В Комитете по энергетике Санкт-Петербурга уточнили, что из-за пожара обесточено 265 жилых домов города.
"В настоящий момент обесточенными остаются 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах", — приводит сообщение комитета ТАСС.
Ранее сообщалось о пожаре на Лукомльской ГРЭС в Белоруссии, в результате которого оказалось нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.
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