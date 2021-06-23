Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности
Помимо певца в перечне фигурирует 201 деятель культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.
Фото © Facebook / Филипп Киркоров
Министерство культуры и информационной политики Украины 22 июня включило российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там рассказали, что 11 июня в Минкульт поступило письмо Службы национальной безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.
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Как уточняется, само министерство полномочиями, кого включать в список, не наделено, это происходит автоматически. Так, приказом МКИП от 22 июня российский певец был добавлен в перечень.
Помимо Киркорова в списке фигурирует 201 деятель культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.
Ранее Киркорову запретили посещать Литву в течение пяти лет из-за позиции в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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