Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины 22 июня включило российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что 11 июня в Минкульт поступило письмо Службы национальной безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.

Как уточняется, само министерство полномочиями, кого включать в список, не наделено, это происходит автоматически. Так, приказом МКИП от 22 июня российский певец был добавлен в перечень.

Помимо Киркорова в списке фигурирует 201 деятель культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.