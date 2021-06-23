НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности

Помимо певца в перечне фигурирует 201 деятель культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.

23 июня, 20:46
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kirkorovofficial/photos/a.2343978375694435/2343979145694358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Филипп Киркоров</a></p>

Фото © Facebook / Филипп Киркоров

Министерство культуры и информационной политики Украины 22 июня включило российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что 11 июня в Минкульт поступило письмо Службы национальной безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича.

На Украине ввели санкции против Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов

На Украине ввели санкции против Чадова, с которым Зеленский снимался в кино, и ещё 10 российских артистов

Как уточняется, само министерство полномочиями, кого включать в список, не наделено, это происходит автоматически. Так, приказом МКИП от 22 июня российский певец был добавлен в перечень.

Помимо Киркорова в списке фигурирует 201 деятель культуры. Некоторые из них, например Иосиф Кобзон и Валентин Гафт, уже умерли, однако власти Украины не убирают их из списка.

Суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка

Суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка

Ранее Киркорову запретили посещать Литву в течение пяти лет из-за позиции в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина

21 июня, 10:03

Суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка

вчера в 16:56

"Я борюсь, всё нормально": Вдова Грачевского рассказала о последнем разговоре с режиссёром

сегодня в 18:58

Стал известен полный список участников плей-офф Евро-2020

сегодня в 21:01

Названа причина пожара на подстанции в Ленобласти, обесточившая север Петербурга

сегодня в 20:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1