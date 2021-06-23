Франция внесла Россию в красный список стран по коронавирусу

Франция добавила Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (красный список). Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

До этого РФ была в оранжевом списке стран. К ним относятся те государства, где "вирус всё ещё распространяется, но ситуация находится под контролем". По состоянию на 17 июня в красном списке стран значились ЮАР, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Уругвай, Парагвай, Афганистан и Мальдивы.

По словам Атталя, в среду, 23 июня, в данный список (помимо России) были также добавлены Намибия и Сейшелы.

Согласно распоряжению правительства республики, поездки в страны с высоким риском заражения коронавирусом не рекомендуются, за исключением особых обстоятельств. Прибывающие из этих государств во Францию должны проходить обязательный карантин.

Официальный представитель добавил, что среди последних случаев заражения ковидом во Франции до 10% приходится на новый вариант "дельта" ("индийский" штамм коронавируса). При этом в департаменте Ланды на него приходится 70% случаев инфицирования.