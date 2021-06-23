В Ленобласти ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг
На организации, имеющие такие документы, не будут распространяться ограничения по численности обслуживаемых посетителей.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл для предприятий сферы обслуживания добровольные паспорта ковидной безопасности. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства.
Добровольные паспорта коллективного иммунитета введены для работников сферы общепита, музеев, фитнес-центров и других. Такой документ предприятие сможет получить, если 60% его работников прошли вакцинацию от ковида либо 80% привились или переболели в течение последних шести месяцев. Также допускается, чтобы в это число входил персонал, имеющий противопоказания для прививок.
На получившие паспорта ковидной безопасности организации не будет действовать ограничение по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренное постановлением Правительства Ленобласти.
Ранее власти Ленинградской области вслед за Москвой, Подмосковьем и рядом других регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Так, прививку должны сделать работники сферы услуг, в том числе небюджетных предприятий, а также руководители государственных и муниципальных учреждений.
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