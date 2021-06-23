В Ленобласти ввели добровольные паспорта ковидной безопасности для сферы услуг

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввёл для предприятий сферы обслуживания добровольные паспорта ковидной безопасности. Об этом сообщается в пресс-службе регионального правительства.

Добровольные паспорта коллективного иммунитета введены для работников сферы общепита, музеев, фитнес-центров и других. Такой документ предприятие сможет получить, если 60% его работников прошли вакцинацию от ковида либо 80% привились или переболели в течение последних шести месяцев. Также допускается, чтобы в это число входил персонал, имеющий противопоказания для прививок.

На получившие паспорта ковидной безопасности организации не будет действовать ограничение по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренное постановлением Правительства Ленобласти.