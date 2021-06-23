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Совет Федерации одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Утверждать порядок обеспечения таких организаций необходимыми препаратами для прививок, включёнными в национальный календарь, будет Правительство РФ.

23 июня, 19:53

Фото © Pixabay

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Данный документ вносит изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Соответствующий закон предусматривает бесплатное проведение профилактических прививок, которые были включены в нацкалендарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медучреждениях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством. Вакцинация должна проходить в медицинских учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

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Утверждать порядок обеспечения таких организаций вакцинами для прививок, включёнными в национальный календарь, будет Правительство РФ, а утверждение вакцин, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, возложено на высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы теперь смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции во Дворце водных видов спорта "Лужники".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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