Совет Федерации одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Данный документ вносит изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Соответствующий закон предусматривает бесплатное проведение профилактических прививок, которые были включены в нацкалендарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медучреждениях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с законодательством. Вакцинация должна проходить в медицинских учреждениях независимо от организационно-правовой формы.

Утверждать порядок обеспечения таких организаций вакцинами для прививок, включёнными в национальный календарь, будет Правительство РФ, а утверждение вакцин, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, возложено на высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.