На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии вспыхнул пожар

В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС республики.

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС", — говорится в сообщении.

Известно, что возгорание началось в одной из секций трансформаторной подстанции. Как уточнили в Минэнерго, из-за инцидента нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.

"Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ", — сообщили в телеграм-канале Минэнерго.

Предварительной причиной пожара называется повреждение измерительного трансформатора. Власти Белоруссии принимают меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.