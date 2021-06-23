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На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии вспыхнул пожар

Из-за инцидента нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.

23 июня, 19:44
<p>Архивное фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lukoml_power_station_20090919_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Архивное фото © Wikipedia

В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МЧС республики.

"Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС", — говорится в сообщении.

Известно, что возгорание началось в одной из секций трансформаторной подстанции. Как уточнили в Минэнерго, из-за инцидента нарушено электроснабжение населённых пунктов Могилёвской и Витебской областей.

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"Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ", — сообщили в телеграм-канале Минэнерго.

Предварительной причиной пожара называется повреждение измерительного трансформатора. Власти Белоруссии принимают меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки.

Ранее серьёзная авария произошла на Запорожской ТЭС на Украине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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