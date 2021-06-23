Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна в своём телеграм-канале решила попрощаться со своими подписчиками. Ранее в нём она активно разносила руководство клуба.

"Я многое сказала, но становится неинтересно и приторно. Интересный контент получается только с Бегемотом, который "типа хвалит" меня. Про все "типа" мне известно, тут привет Евгению Мележикову. Леонид Федун дома со мной, хватит фантазировать на тему "Чемодан, вокзал, Уфа!". Руй Витория, удачи. С такими "помощниками" от клуба враги не нужны. У нас потрясающая команда! Желаю ребятам пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и обойтись без травм", — написала Салихова.

После этого она опубликовала прощальное фото и призвала подписчиков "не скучать", а также "не забывать уроки орфографии и пунктуации".