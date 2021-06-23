"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"
За несколько недель её канал набрал более 37 тысяч подписчиков. При этом доставалось в нём не только представителям клуба.
Фото © VK / Zarema Salikhova
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна в своём телеграм-канале решила попрощаться со своими подписчиками. Ранее в нём она активно разносила руководство клуба.
"Я многое сказала, но становится неинтересно и приторно. Интересный контент получается только с Бегемотом, который "типа хвалит" меня. Про все "типа" мне известно, тут привет Евгению Мележикову. Леонид Федун дома со мной, хватит фантазировать на тему "Чемодан, вокзал, Уфа!". Руй Витория, удачи. С такими "помощниками" от клуба враги не нужны. У нас потрясающая команда! Желаю ребятам пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и обойтись без травм", — написала Салихова.
После этого она опубликовала прощальное фото и призвала подписчиков "не скучать", а также "не забывать уроки орфографии и пунктуации".
Напомним, Салихова завела телеграм-канал после того, как вышла из совета директоров "Спартака". За короткое время её канал набрал более 37 тысяч подписчиков. В нём она регулярно критиковала руководство красно-белых за политику клуба.
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