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"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"

За несколько недель её канал набрал более 37 тысяч подписчиков. При этом доставалось в нём не только представителям клуба.

23 июня, 19:29
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id17920565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zarema Salikhova</a></p>

Фото © VK / Zarema Salikhova

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна в своём телеграм-канале решила попрощаться со своими подписчиками. Ранее в нём она активно разносила руководство клуба.

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"Я многое сказала, но становится неинтересно и приторно. Интересный контент получается только с Бегемотом, который "типа хвалит" меня. Про все "типа" мне известно, тут привет Евгению Мележикову. Леонид Федун дома со мной, хватит фантазировать на тему "Чемодан, вокзал, Уфа!". Руй Витория, удачи. С такими "помощниками" от клуба враги не нужны. У нас потрясающая команда! Желаю ребятам пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и обойтись без травм", — написала Салихова.

После этого она опубликовала прощальное фото и призвала подписчиков "не скучать", а также "не забывать уроки орфографии и пунктуации".

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Напомним, Салихова завела телеграм-канал после того, как вышла из совета директоров "Спартака". За короткое время её канал набрал более 37 тысяч подписчиков. В нём она регулярно критиковала руководство красно-белых за политику клуба.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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