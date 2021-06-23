Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме
В прошлом году власти королевства задержали 75-летнего мужчину по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам.
Джон Макафи. Фото © Wikipedia
Основателя компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. Об этом сообщает газета Diario.
Подробности смерти бизнесмена пока не известны. В прошлом году испанские власти задержали 75-летнего мужчину по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам.
Джон Макафи родился в Великобритании. Он является одним из пионеров в области разработки антивирусного программного обеспечения. В 1987 году он основал компанию McAfee Associates, но покинул её через семь лет. По данным на 2014 год, компания входила в топ-5 крупнейших производителей антивирусов.
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