Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме

Подробности смерти бизнесмена пока не известны. В прошлом году испанские власти задержали 75-летнего мужчину по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам.

Джон Макафи родился в Великобритании. Он является одним из пионеров в области разработки антивирусного программного обеспечения. В 1987 году он основал компанию McAfee Associates, но покинул её через семь лет. По данным на 2014 год, компания входила в топ-5 крупнейших производителей антивирусов.