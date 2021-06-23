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Основателя компании McAfee нашли мёртвым в испанской тюрьме

В прошлом году власти королевства задержали 75-летнего мужчину по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам.

23 июня, 19:36
<p>Джон Макафи. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:John_McAfee_Def_Con_(14902350795)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джон Макафи. Фото © Wikipedia

Основателя компании — разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в испанской тюрьме. Об этом сообщает газета Diario.

Подробности смерти бизнесмена пока не известны. В прошлом году испанские власти задержали 75-летнего мужчину по запросу США. Позже суд одобрил его выдачу Соединённым Штатам.

Джон Макафи родился в Великобритании. Он является одним из пионеров в области разработки антивирусного программного обеспечения. В 1987 году он основал компанию McAfee Associates, но покинул её через семь лет. По данным на 2014 год, компания входила в топ-5 крупнейших производителей антивирусов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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