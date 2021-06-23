Семью с двумя маленькими детьми на матрасе унесло ветром от берега, выжила только мать

Отдых на Киевском море возле села Лебедевка закончился для семьи трагедией. Там супругов с двумя дочерьми четырёх и десяти лет на надувном матрасе ветром отнесло на 50 метров от берега, сообщает украинское издание "Новини.Live" со ссылкой на местную полицию.

По словам очевидцев, матрас перевернулся. На помощь семье кинулись другие отдыхающие. Они вытащили четырёхлетнюю девочку и её мать, но по дороге в больницу малышка скончалась. Тело второго ребёнка удалось найти спустя двое суток, а поиски главы семейства до сих пор продолжаются.